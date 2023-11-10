Володин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил, что сотрудники полиции вносят большой вклад в борьбу с преступностью

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте палаты парламента.

Он отметил, что сотрудники полиции вносят большой вклад в борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан, многое делают для укрепления законности и правопорядка в стране.

"Служба в полиции требует высокого профессионализма, принципиальности, добросовестного отношения и полной самоотдачи. Желаю успехов, здоровья и всего наилучшего", - отметил Володин.