10 ноября, 06:19

Володин поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил, что сотрудники полиции вносят большой вклад в борьбу с преступностью

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте палаты парламента.

Он отметил, что сотрудники полиции вносят большой вклад в борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан, многое делают для укрепления законности и правопорядка в стране.

"Служба в полиции требует высокого профессионализма, принципиальности, добросовестного отношения и полной самоотдачи. Желаю успехов, здоровья и всего наилучшего", - отметил Володин. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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