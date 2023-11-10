В женских консультациях Москвы начали работать дежурные врачи

При необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Дежурные врачи появились в столичных женских консультациях, они будут принимать в день обращения без предварительной записи, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Мы расширяем возможности получения помощи в женских консультациях - теперь в них организована работа кабинетов дежурных врачей. Благодаря этому женщины могут получать квалифицированную помощь непосредственно в день обращения и без предварительной записи, если у них возникла потребность в срочной консультации. При необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

Уточняется, что сейчас кабинеты дежурных врачей работают в 50 женских консультациях Москвы, к концу года они появятся в 70 медучреждениях. Такие кабинеты открыты во всех женских консультациях, обслуживающих большое число участков. В консультациях, к которым прикреплено не так много пациенток, помощь в день обращения и без предварительной записи оказывают заведующие.

Также обсуждаются планы по внедрению нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, в рамках которого в Москве появятся специализированные центры женского здоровья. Сейчас определены места размещения трех таких учреждений, идет разработка архитектурно-планировочных решений и алгоритмов оказания помощи. Центры женского здоровья будут работать в едином цифровом контуре столичного здравоохранения, пациентки и врачи смогут иметь доступ к результатам анализов и исследований в электронной медицинской карте, добавляется в сообщении.