10 ноября, 06:35

В Москве 20 ноября начнутся прослушивания нового сезона "Музыки в метро"

Заявки на участие подали уже свыше 500 артистов и музыкальных коллективов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 500 артистов уже подали заявки на участие в прослушиваниях шестого сезона проекта "Музыка в метро", которые начнутся в Москве 20 ноября, сообщается на сайте мэра столицы.

"Открытые прослушивания шестого сезона проекта "Музыка в метро" начнутся 20 ноября. Заявки на участие подали уже более 500 артистов и музыкальных коллективов <...>. Стать участниками проекта "Музыка в метро" могут как профессионалы, так и начинающие исполнители", - говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 12 ноября, победителей следующего этапа определят эксперты - партнеры проекта. Лучшие из них будут выступать на площадках "Музыки в метро" в течение года. В состав жюри вошли известные деятели искусства и культуры, представители Московского международного дома музыки, Московского продюсерского центра, Фонда поддержки и развития музыкального искусства, Российского национального музея музыки, популярного стримингового сервиса, а также участники проекта "Активный гражданин".

Проект "Музыка в метро" открылся в 2016 году. В прошлом сезоне приняли участие 254 музыканта, а всего за пять сезонов состоялось более 350 тыс. выступлений, добавляется в сообщении. 

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