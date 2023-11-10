Более 500 студентов колледжей Москвы пройдут практику в ресторанном доме

С теми, кто наиболее заметно проявит себя на практике, предприятия намерены заключать целевые договоры для гарантированного трудоустройства

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 500 студентов колледжей пройдут практику на площадках одного из столичных ресторанных домов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Более 500 студентов из четырех московских колледжей пройдут практику на предприятиях одного из столичных ресторанных домов под руководством опытных наставников. <...> В рамках партнерства студенты будут осваивать стандарты кондитерского искусства на учебно-производственном участке Первого московского образовательного комплекса и производить продукцию из ассортимента действующего ресторана под руководством шефов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в проекте принимают участие студенты Первого московского образовательного комплекса, пищевого колледжа № 33, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, а также Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". С теми, кто наиболее заметно проявит себя на практике, предприятия ресторанного дома планируют заключать целевые договоры для гарантированного трудоустройства, а до этого выплачивать им стипендию во время обучения. Кроме того, предусмотрены стажировки педагогов учебных заведений на площадках компании для повышения квалификации и приобретения навыков работы в реальном бизнесе.