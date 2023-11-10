Уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,25%

На рынке труда в регионе более 86 тыс. вакансий, на одного безработного приходится в среднем восемь вакансий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество безработных в Московской области с начала года снизилось на 7 тыс. человек. Уровень безработицы в регионе составляет 0,25%, сообщила журналистам министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"Сегодня уровень безработицы в регионе 0,25%, что составляет 10 тыс. зарегистрированных безработных жителей. Это свидетельствует о положительной динамике в экономике региона и улучшении ситуации на рынке труда", - сказала она.

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что на рынке труда в Подмосковье на сегодня более 86 тыс. вакансий, таким образом на одного безработного приходится в среднем восемь вакансий. Наибольший запрос поиска сотрудников наблюдается у работодателей в производственной сфере, таких вакансий в регионе более 38 тыс.

"Мы реализуем комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости, такие как: материальная поддержка, бесплатное обучение и переобучение, а также содействие началу предпринимательства", - отметила Болатаева.

Как добавили в министерстве, подобрать вакансию с учетом пожеланий, опыта и квалификации можно на портале "Работа в России".