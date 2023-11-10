10 ноября, 07:19

В Югре перекрыли участок шоссе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск

Решение приняли в связи со сложными дорожными условиями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Участок федеральной дороги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в ХМАО перекрыли из-за обледенения, сообщили в управлении ГИБДД по Югре.

"С 578 по 698 км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск ограничено движение для всех видов транспортных средств", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, такое решение принято в связи со сложными дорожными условиями, обледенением на проезжей части и образованием так называемого стекловидного льда на асфальте. Госавтоинспекция Югры рекомендует автомобилистам до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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