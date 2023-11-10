В Тульской области намерены запретить иностранцам работать в такси и заведениях общепита

До 1 января в регионе проведут подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число иностранных работников в указанных сферах деятельности

ТАСС, 10 ноября. Власти Тульской области в 2024 году планируют отказаться от привлечения иностранных граждан к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте, к розничной торговле алкоголем и табачными изделиями, а также продуктов питания и напитков, сообщается в опубликованном на сайте правительства проекте указа главы региона.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Тульской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности. <...> Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах; торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах, <...> деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков", - говорится в документе.

Как уточняется, в регионе проведут до 1 января подготовительные мероприятия, чтобы отрегулировать число иностранных работников в указанных сферах деятельности.

Ранее запретить работу иностранцев в отдельных сферах экономики предложили в Челябинской области и Краснодарском крае.

В начале октября группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам. Законопроект запрещает привлекать мигрантов к работе в сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, в системе школьного образования, торговле лекарственными средствами, на легковом такси и грузовым автоперевозкам.