10 ноября, 07:45
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 79%

Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС

За последнюю неделю уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1 п.п.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 30 октября по 5 ноября, за последнюю неделю вырос на 1,5 п.п. и составляет 79,2%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,2% участников опроса (плюс 1,5 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 1 п.п. и составляет 75,6%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,4% опрошенных (плюс 1,6 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,2% респондентов (плюс 0,9 п.п.). О доверии Мишустину заявили 62,5% опрошенных (плюс 2 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,9% (плюс 1,7 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,1% (плюс 0,2 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,2% (плюс 1 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,4% (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,4% (плюс 0,3 п.п.), КПРФ - 9,6% (минус 0,6 п.п.), ЛДПР - 9,5% (плюс 0,3 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,5% (плюс 0,1 п.п.), "Новых людей" - 4,8% (минус 0,3 п.п.). 

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичОпросы общественного мнения
© Информационное агентство ТАСС
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