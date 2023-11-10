В Подмосковье привили от гриппа около 1 млн детей

Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 1 млн детей прошли вакцинацию от гриппа в Московской области с начала прививочной кампании в этом году, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В первую очередь грипп опасен своими осложнениями, именно поэтому важно обезопасить себя и сделать прививку. Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах. Всего с начала кампании прививку сделали уже порядка 1 млн детей", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В региональном Минздраве напомнили, что сделать прививку могут как взрослые, так и дети. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье". Врач проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.