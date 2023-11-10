10 ноября, 07:55

В Подмосковье привили от гриппа около 1 млн детей

Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 1 млн детей прошли вакцинацию от гриппа в Московской области с начала прививочной кампании в этом году, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В первую очередь грипп опасен своими осложнениями, именно поэтому важно обезопасить себя и сделать прививку. Для удобства родителей дети могут пройти вакцинацию не только в поликлинике, но и в школах и детских садах. Всего с начала кампании прививку сделали уже порядка 1 млн детей", - привели в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В региональном Минздраве напомнили, что сделать прививку могут как взрослые, так и дети. Записаться на прием можно по телефону 122, а также через региональный портал госуслуг "Здоровье". Врач проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний к вакцинации сделает прививку.

  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация