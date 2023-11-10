Мишустин поздравил Ростово-Ярославский музей-заповедник со 140-летием

Премьер-министр отметил уникальность комплекса

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил поздравление коллективу ФГБУК "Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник" с 140-летием музея-заповедника, отметив уникальность комплекса. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Уникальный комплекс является особо ценным объектом культурного наследия народов России. Ежегодно красота Ростовского кремля, великолепное убранство Успенского собора, Святые ворота, древние храмы и монастыри, Митрополичий сад, редкие коллекции иконописи, кириллических книг, финифти и фарфора, археологические находки привлекают сотни тысяч посетителей, которые стремятся увидеть православные святыни, узнать историю края", - говорится в поздравительной телеграмме.

Премьер отметил, что комплекс стал крупным культурным и просветительским центром за прошедшие годы, а благодаря коллективу здесь ведется научно-исследовательская работа, реализуются образовательные программы, а также интересные проекты. "Многое делается для сохранения и воссоздания в первозданном виде величественных памятников древнерусского зодчества", - добавил Мишустин.

Премьер выразил уверенность, что музей-заповедник всегда будет местом притяжения для жителей области, а также для знатоков и ценителей искусства из разных уголков страны.

"Желаю вам новых успехов, интересных выставок, больших творческих удач и всего наилучшего", - заключил Мишустин.