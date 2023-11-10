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обновлено 10 ноября, 08:20
Палестино-израильский конфликт

МЧС доставило в Эль-Ариш очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа

© МЧС России

На борту самолета Ил-76 находится 25 тонн груза

ЭЛЬ-АРИШ, 10 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Эль-Ариш очередную партию помощи гуманитарной помощи для населения сектора Газа, передает корреспондент ТАСС.

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В аэропорту Эль-Ариша совершил посадку спецборт МЧС России. На его борту 25 тонн груза: продукты питания, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и пледы. После разгрузки помощь будет передана представителям египетского общества Красного Полумесяца для доставки в Газу.

Рейс выполнялся по указанию президента РФ и поручению главы МЧС. Это уже четвертая партия гуманитарной помощи, направленной Россией в сектор Газа после обострения там обстановки. Ранее было доставлено порядка 115 тонн грузов: продовольствие, лекарства, перевязочный материал, матрасы, подушки и средства личной гигиены. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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