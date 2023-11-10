Яровая предложила задействовать центры занятости в целевой подготовке кадров

Вице-спикер Госдумы выступила с предложением сформировать стандартизированный механизм сбора и обработки заявок от работодателей через центры занятости

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением задействовать центры занятости в качестве региональных уполномоченных по сбору заявок от работодателей на целевую подготовку кадров. Такое нововведение может стать инструментом для запуска нового механизма целевой подготовки кадров в регионах, указала Яровая в документе, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю сформировать стандартизированный механизм сбора и обработки заявок от работодателей через центры занятости, предоставив им функции региональных уполномоченных по сбору заявок от работодателей на целевую подготовку кадров", - отмечается в обращении Яровой. Аналогичные документы также были направлены в адрес главы Минобрнауки Валерия Фалькова и главы Минцифры Максута Шадаева.

Как указано в документе, сбор заявок возможен только по единой унифицированной форме, которую предлагается разработать Минтруду. По словам Яровой, такую форму региональные центры занятости будут рассылать работодателям, имеющим право на целевую подготовку кадров, и получать от них обратную связь. На основе полученных данных центры занятости и Минтруд смогут "выстраивать логику запроса на подготовку специалистов и публичного конкурса на такие рабочие места и на целевое обучение".

"Впервые мы получим объективный и достоверный ответ, кто из представителей бизнеса готов в долгосрочной перспективе всерьез думать о подготовке специалистов", - отметила Яровая. По ее словам, положительные и отрицательные ответы работодателей станут значимым критерием в определении стратегии развития рынка труда и целевого набора, что позволит анализировать и прогнозировать потребности в кадрах, выстраивать логику запроса на подготовку специалистов, а также обеспечит исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, который ранее поставил задачу до 2028 года подготовить порядка 1 млн специалистов рабочих профессий.

Яровая также сообщила, что для решения вопроса подготовила поправки к проекту нового базового закона "О занятости населения в РФ", который сейчас дорабатывается профильным комитетом Госдумы для рассмотрения во втором чтении.

Ранее в апреле президент РФ подписал закон о создании конкурсного и публичного механизма целевого приема и обучения в РФ, автором которого выступила Яровая. Новые нормы вступят в силу с 1 мая 2024 года. Как уточнила Яровая, сегодня парламентарии вместе с правительством работают над подготовкой подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации новых норм.