Львова-Белова анонсировала открытие еще 25 подростковых центров в 2023 году

Их количество достигнет 65

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Количество подростковых центров для детей, где они могут провести время с друзьями и получить необходимую поддержку и консультацию специалистов, вырастет в России до конца 2023 года в 1,6 раза - с 40 до 65. Также в Челябинской области будет открыта подобная площадка для детей с инвалидностью, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на Русском экономическом форуме.

"Мы реализуем в регионах России создание подростковых центров. Сейчас их у нас около 40, до конца года будет 65, в том числе в Челябинской области. Это такие места, куда дети могут прийти и в спокойной обстановке вместе с друзьями провести время, получая при необходимости помощь и поддержку специалистов. Например, психологическую. Где с ними могут позаниматься, поиграть в настольные игры, помочь в решении различных проблем", - сказала она в ходе панельной дискуссии "Меценатство и благотворительность: межсекторная синергия НКО, бизнеса и власти".

Львова-Белова отметила, что такие пространства позволяют детям с пользой проводить время, попутно получая ту или иную помощь. "Губернаторы со своей стороны помогают с площадкой, мы со своей стороны частично финансируем закупку оборудования, а затем некоммерческая организация будет осуществлять наполнение и развитие такой площадки", - сказала омбудсмен.

Она предложила развивать подобные площадки для детей с инвалидностью, в том числе создавать квартиры сопровождаемого проживания для ребят старше 18 лет. "Это такие площадки, куда мама может привести своего ребенка и заняться своими делами. Сейчас они есть в трех регионах. Вот с [губернатором Челябинской области] Алексеем Текслером договорились, что в Челябинске появится тоже центр дневного пребывания для таких детей", - сказала она.

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Центральными темами стали вопросы экономики и опережающего развития России, ее технологического суверенитета. Участниками сессий стали известные политические и общественные деятели региона и страны, модераторами в том числе выступают заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз. Мероприятие организовано правительством Челябинской области, комиссией Государственного совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественной палатой России и Всемирным русским народным собором.