Вуйнович назвала полезным сотрудничество РФ и стран БРИКС в городском здравоохранении

Всемирная организация здравоохранения поддерживает взаимодействие в этом направлении, заявила официальный представитель ВОЗ в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и стран - членов БРИКС в сфере городского здравоохранения будет очень полезным. Всемирная организация здравоохранения поддерживает взаимодействие в этом направлении. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович на V Международном муниципальном форуме БРИКС+.

"Полагаю, что для стран БРИКС и БРИКС+ сотрудничество с российскими городами в области укрепления общественного здоровья может быть очень полезным и взаимовыгодным, - сказала она. - ВОЗ с радостью поддержит инициативу российской национальной сети "Здоровые города" по развитию сотрудничества со странами БРИКС в интересах здоровья и благополучия населения".

Среди востребованных направлений Вуйнович отметила "улучшение здоровья детей и подростков, безопасная среда для детей и подростков, укрепление здоровья на рабочем месте, здоровое городское планирование, укрепление психического здоровья, развитие городов и сообществ для создания благоприятных условий для людей старшего возраста". "Все они стоят на повестке дня Всемирной организации здравоохранения", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые города, районы и поселки" является крупнейшей региональной сетью здоровых городов в мире. Насчитывает 29 регионов РФ, 130 муниципалитетов, в которых проживают более 19 млн человек.