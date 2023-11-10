Стива Возняка выписали из больницы после микроинсульта

Сооснователь Apple заявил о своем хорошем самочувствии

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Один из основателей американской технологической компании Apple Стив Возняк заявил о своем хорошем самочувствии после выписки из больницы в Мехико, куда он попал в среду в связи с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Я вернулся домой и чувствую себя хорошо", - сообщил Возняк в интервью изданию. По данным газеты, сооснователь Apple в ходе своей поездки на Всемирный бизнес-форум в Мехико почувствовал головокружение и в целях предосторожности обратился в больницу. В медучреждении Возняку сделали магнитно-резонансную томографию, по результатам исследования врачи обнаружили у бизнесмена капиллярное кровоизлияние в мозг. Возняку пришлось провести в больнице сутки.

Как подчеркивается, из-за проблем со здоровьем бизнесмену придется пропустить мероприятия в Дубае, Медельине и Баку, в которых он должен был принять участие в качестве спикера.