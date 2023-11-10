10 ноября, 09:07

В Москве вручили премию им. Н. А. Макаровца за создание гражданских и военных изделий

Размер индивидуальной премии за первое место составляет 800 тыс. рублей, второе - 600 тыс. рублей, бронзовые призеры получили по 400 тыс. рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лауреаты премии имени Н. А. Макаровца за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения, учрежденной в 2020 году холдингом "Технодинамика" по инициативе госкорпорации "Ростех", получили свои награды в Московском авиационном институте.

"Проведение премии имени Н. А. Макаровца - это серьезный вклад в развитие промышленной отрасли нашей страны. У нас уже создана крепкая научная база, однако важно постоянно обновлять и поддерживать ее, чтобы она продолжала быть плацдармом для обеспечения обороны и безопасности государства. В 2023 году в адрес экспертного совета конкурса поступило 110 заявок. С каждым годом растет уровень представленных работ, расширяется диапазон исследований", - привели в пресс-службе Ростеха слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.

Он отметил, что проекты, участвующие в премии, помогают стране "противостоять внешнему давлению и поддерживать перспективные разработки в военной и гражданской сферах на высоком уровне".

Уточняется, что размер индивидуальной премии за первое место составляет 800 тыс. рублей, второе - 600 тыс. рублей, бронзовые призеры получили по 400 тыс. рублей. В этом году лауреаты отдельной номинации "Заслуженный ветеран" получили по 500 тыс. рублей.

Премия имени Н. А. Макаровца была учреждена в 2020 году по инициативе Ростеха в честь выдающегося ученого и талантливого руководителя, 30 лет возглавлявшего тульское НПО "Сплав".

Николай Макаровец родился 21 марта 1939 года. Участвовал в создании зарядов твердого топлива для ракетных комплексов, входил в государственную комиссию по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет. Макаровец - автор более 250 научных трудов и 130 изобретений, имел множество государственных наград, был действительным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, Российской академии естественных наук, Российской инженерной академии, почетным работником высшего профессионального образования РФ. Умер 31 марта 2019 года. 

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