Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московская неделя моды пройдет с 9 по 12 декабря, в ней примут участие более 450 брендов из России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Первая Московская неделя красоты пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 9 по 12 декабря. Свою продукцию на ней представят больше 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, приобрести понравившиеся товары и протестировать услуги. Деловая программа будет включать 50 тематических сессий с участием более чем 100 экспертов.

Вход на мероприятие бесплатный, требуется предварительная регистрация на сайте проекта. Экспозиция площадью 6 тыс. кв. м объединит четыре зоны: "Красота", "Услуги", "Здоровье" и "Шоу-лекторий". В первой разместят стенды с косметикой, парфюмерией и товарами для ухода за волосами.

"Во второй расположатся стилисты и визажисты, ногтевой сервис, барбершопы, специалисты по массажу и спа. Москвичей и гостей города приглашают проконсультироваться по интересующим вопросам и протестировать работу мастеров. В зоне "Здоровье" будут представлены продукты для здорового питания, витамины, маски и тренажеры. В "Шоу-лектории" российские и зарубежные эксперты проведут мастер-классы, а гости выставки попробуют себя в роли моделей для макияжа, укладки и других процедур", - добавили в пресс-службе.

Для самых юных гостей подготовят детские представления, елки и подарки. Прием заявок предпринимателей на участие в экспозиции продолжается на платформе Московской недели красоты.