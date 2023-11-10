Собянин сообщил об открытии нового здания ОВД района Якиманка

С 2011 года в городе отремонтировали свыше 200 объектов для столичной полиции и возвели 25

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новое здание для ОВД района Якиманка открыли в Москве, до переезда отдел размещался в небольшом строении 1860 года постройки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Вместе с МВД России проводим постоянную работу по обеспечению комфортной и оперативной работы сотрудников. И сегодня открываем новое здание для ОВД района Якиманка", - написал Собянин.

По его словам, до переезда отдел размещался в небольшом строении 1860 года постройки. Теперь около 150 человек будут нести службу в современном, хорошо оснащенном пятиэтажном корпусе с подземной парковкой. С 2011 года в Москве уже отремонтировали больше 200 объектов для столичной полиции и построили 25.

"Также для эффективной работы ведомства закупили в этом году 206 автомобилей Москвич 3. Что важно, завод дает возможность гарантированно в дальнейшем обслуживать и пополнять автопарк в необходимых объемах", - добавил мэр.