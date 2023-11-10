10 ноября, 08:56

В Непале приняли директиву по ограничению работы соцсетей в стране

В документе выделены 19 пунктов с перечнем запретных действий для пользователей

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Непала принял директиву "О работе социальных сетей", которая вводит новые правила и нормы их деятельности в стране. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Согласно новому распоряжению, такие площадки как Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), X, TikTok, YouTube и другие должны открыть в Непале свои представительства и зарегистрироваться в министерстве информации и коммуникационных технологий. На это им дается три месяца. В противном случае, соцсеть может быть заблокирована.

Эта мера непальских властей связана с растущим числом жалоб от граждан, которым в условиях отсутствия представительств компаний некуда адресовать свои обращения.

Директива включает перечень запретных действий для пользователей популярных соцсетей, состоящий из 19 пунктов. В частности, нельзя создавать фейковые аккаунты и размещать контент, который пропагандирует ненависть к какому-либо полу, сообществу, касте, религии, профессии или людям из какой-либо конкретной группы.

Новые нормы также устанавливают запрет на распространение данных о детском труде, торговле людьми, браках несовершеннолетних или многоженстве, проституции, торговле наркотическими веществами, терроризме. Запрещается искажение изображений, публикация частных снимков без разрешения, распространение фейковых новостей, искаженной информации. 

Теги:
Непал
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация