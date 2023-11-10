В Непале приняли директиву по ограничению работы соцсетей в стране

В документе выделены 19 пунктов с перечнем запретных действий для пользователей

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Непала принял директиву "О работе социальных сетей", которая вводит новые правила и нормы их деятельности в стране. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

Согласно новому распоряжению, такие площадки как Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), X, TikTok, YouTube и другие должны открыть в Непале свои представительства и зарегистрироваться в министерстве информации и коммуникационных технологий. На это им дается три месяца. В противном случае, соцсеть может быть заблокирована.

Эта мера непальских властей связана с растущим числом жалоб от граждан, которым в условиях отсутствия представительств компаний некуда адресовать свои обращения.

Директива включает перечень запретных действий для пользователей популярных соцсетей, состоящий из 19 пунктов. В частности, нельзя создавать фейковые аккаунты и размещать контент, который пропагандирует ненависть к какому-либо полу, сообществу, касте, религии, профессии или людям из какой-либо конкретной группы.

Новые нормы также устанавливают запрет на распространение данных о детском труде, торговле людьми, браках несовершеннолетних или многоженстве, проституции, торговле наркотическими веществами, терроризме. Запрещается искажение изображений, публикация частных снимков без разрешения, распространение фейковых новостей, искаженной информации.