Во Львове проведут проверку после применения военкомами силы в отношении гражданского

В СМИ регулярно появляются истории о том, как на Украине военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Командование Львовского областного военкомата начало служебную проверку действий своих сотрудников, которые применили силу в отношении гражданского во Львове.

Ранее издание "Страна" распространило в Telegram-канале кадры, на которых запечатлено, как несколько военкомов насильно заталкивают мужчину в фургон и пытаются помешать прохожим снимать это на видео. Инцидент, по данным издания, произошел накануне вечером во Львове. Молодому человеку пытались помочь, однако военные все равно увезли его, воспользовавшись численным преимуществом.

"В Сети распространяется информация о конфликтной ситуации между гражданским населением и сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов - прим. ТАСС). Командование Львовского областного ТЦК принимает меры по установлению обстоятельств дела и поручает провести служебную проверку", - говорится в сообщении военкомата в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Объявленная на Украине всеобщая мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу сыновей призывного возраста. На фоне общественного недовольства президент Украины Владимир Зеленский показательно уволил всех областных военкомов.