Комитет Госдумы по СНГ обсудил в Душанбе миграцию и подготовку преподавателей

По словам председателя комитета Леонида Калашникова, обсуждался вопрос создания механизма возвращения на родину окончивших вузы в России с помощью квот по педагогическому направлению

ДУШАНБЕ, 10 ноября. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками провели рабочую встречу с депутатами нижней палаты парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон), а также спикером Махмадтоиром Зокирзодой. Как сообщил журналистам председатель комитета Леонид Калашников, в ходе встречи обсуждались вопросы миграции, туризма, развития русского языка, а также подготовки преподавателей в России.

"Мы обменялись мнениями по широкому спектру вопросов - о законах, которые были приняты, например первый закон об оргнаборе [мигрантов на работу в РФ], он был принят и ратифицирован в Госдуме именно с Таджикистаном. Мы поделились с нашими коллегами, как работает сфера миграции, она очень чувствительна: с одной стороны, она приносит нам трудовые ресурсы, которых не хватает в России, с другой стороны, очень большой вызывают эффект некие популистские выступления некоторых политиков в России, которые делают на этом себе имидж", - сказал Калашников.

Глава комитета отметил, что темами встречи также стали развитие туризма, преподавание русского языка и подготовка преподавателей, которых не хватает в Таджикистане. По его словам, обсуждался вопрос создания механизма возвращения на родину окончивших вузы в России с помощью квот по педагогическому направлению.

Председатель комитета по международным делам, общественным объединениям и информации нижней палаты парламента Таджикистана Саидмурод Фаттохзода отметил, что по всем вопросам были сделаны предложения. "Мы со своей стороны постараемся донести [их] до нашего правительства, профильных комитетов и министерств с тем, чтобы активизировать наши связи с Россией", - сказал он.

В ходе визита в Душанбе Калашников вместе с членами комитета Госдумы также посетил Российско-Таджикскую школу имени Юрия Гагарина, Российско-Таджикский славянский университет. Кроме того, они планируют обсудить вопросы местной православной общины с епископом Душанбинским и Таджикистанским Павлом и провести встречу с соотечественниками.