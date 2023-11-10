В двух городах Хакасии ввели режим черного неба

Предприятиям региона предписали сократить выбросы в атмосферу

ТАСС, 10 ноября. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим черного неба, ввели в двух крупнейших городах Хакасии - Абакане и Черногорске. Об этом говорится в сообщении Минприроды республики.

"С 19:00 (15:00 мск) 10 ноября до 19:00 (15:00 мск) 13 ноября 2023 года на территории городов Абакан и Черногорск ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при режиме НМУ предприятия должны сокращать выбросы. В Красноярском крае, по информации регионального управления Роспотребнадзора, режим НМУ введен в Красноярске, где он продлится до 7:00 (3:00 мск) 13 ноября, и в Минусинске, где он также будет действовать до 19:00 (15:00 мск) 13 ноября.

На территории Абакана находится ТЭЦ, работающая на угле. В Черногорске расположены угледобывающие предприятия. В июле 2022 года постановлением правительства РФ эти города вошли в список территорий квотирования выбросов (федеральный проект "Чистый воздух").