В Грузии на парламентских выборах 2024 года намерены проголосовать 80% жителей

Явка избирателей на прошлых выборах составила 56,11%

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Участвовать в голосовании на выборах в парламент Грузии в 2024 намерены 80% граждан страны. Об этом свидетельствую данные социологического опроса компании Edison Research, проведенного по заказу грузинского телеканала "Формула".

По данным опроса, в котором участвовала 1 тыс. жителей Грузии старше 18 лет, 80% человек ответили, что наверняка примут участие в голосовании. 13% опрошенных сказали, что вероятно придут на избирательные участки, 3% скорее всего не планируют голосовать, а 4% твердо решили не идти на выборы.

Активность избирателей на прошлых парламентских выборах в 2020 году составила 56,11%.

Также, на вопрос, хотели ли бы граждане, чтобы "Грузинская мечта" осталась парламентским большинством по итогам будущих выборов, положительно ответили 32% опрошенных. Оставшиеся 68% человек выразили желание видеть новую партию или коалицию партий в руководстве парламентом.

Опрос проводился с 20 октября по 6 ноября текущего года. Как сообщается, погрешность составляет 3%.

Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. В стране с парламентской формой правления это голосование является самым главным. Партия "Грузинская мечта", которая у власти с 2012 года, в четвертый раз попытается сохранить власть в стране. Ее главным оппонентом вновь остается основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение".