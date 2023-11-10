10 ноября, 09:19

В Грузии на парламентских выборах 2024 года намерены проголосовать 80% жителей

Явка избирателей на прошлых выборах составила 56,11%

ТБИЛИСИ, 10 ноября. /ТАСС/. Участвовать в голосовании на выборах в парламент Грузии в 2024 намерены 80% граждан страны. Об этом свидетельствую данные социологического опроса компании Edison Research, проведенного по заказу грузинского телеканала "Формула".

По данным опроса, в котором участвовала 1 тыс. жителей Грузии старше 18 лет, 80% человек ответили, что наверняка примут участие в голосовании. 13% опрошенных сказали, что вероятно придут на избирательные участки, 3% скорее всего не планируют голосовать, а 4% твердо решили не идти на выборы.

Читайте также
Президент Грузии вновь отправилась в зарубежный визит без одобрения правительстваСпикер парламента Грузии заявил, что не снимет запрет на посещение Саакашвили в больницеВ парламенте Грузии заявили, что санкции против РФ сократили бы ВВП наполовину

Активность избирателей на прошлых парламентских выборах в 2020 году составила 56,11%.

Также, на вопрос, хотели ли бы граждане, чтобы "Грузинская мечта" осталась парламентским большинством по итогам будущих выборов, положительно ответили 32% опрошенных. Оставшиеся 68% человек выразили желание видеть новую партию или коалицию партий в руководстве парламентом.

Опрос проводился с 20 октября по 6 ноября текущего года. Как сообщается, погрешность составляет 3%.

Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. В стране с парламентской формой правления это голосование является самым главным. Партия "Грузинская мечта", которая у власти с 2012 года, в четвертый раз попытается сохранить власть в стране. Ее главным оппонентом вновь остается основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение". 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация