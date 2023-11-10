Москомархитектура будет курировать ООПТ и градостроительную комиссию

Изменения позволят городу оптимизировать административные процессы и сосредоточить полностью отдельные темы в одном ведомстве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Регулирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и деятельности Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) перешли в зону ответственности комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры). Об этом сообщили в пресс-службе стройкомплекса столичного правительства.

"Данные изменения позволят городу оптимизировать административные процессы и сосредоточить полностью отдельные темы в одном ведомстве. В результате сократятся издержки и консолидируется большой объем информации в комитете для обеспечения всестороннего контроля за реализацией принимаемых решений", - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводит пресс-служба.

Так, в рамках ГЗК Москомархитектура будет курировать широкий круг вопросов в области градостроительной деятельности, в том числе согласование инвестиционных проектов и регулирование земельных отношений, а также утверждение границы особо охраняемых природных территорий.

Ранее эти функции выполнял Москомстройинвест, который в сентябре был упразднен решением мэра Москвы Сергея Собянина. Полномочия и функции Москомстройинвеста распределены между Москомархитектурой, Мосгосстройнадзором, департаментами строительства и градостроительной политики.