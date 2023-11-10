10 ноября, 09:36

Пассажиропоток станции Снегири после ее капремонта вырос на 13%

С начала года станцией воспользовались 770 тыс. пассажиров ЦППК

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число пассажиров станции Снегири в Московской области возросло на 13% после ее обновления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Год назад в подмосковном городском округе Истра завершился ремонт станции Снегири. После капитального обновления инфраструктуры ее востребованность выросла на 13,3%: с начала года станцией воспользовались 770 тыс. пассажиров ЦППК - на 90 тыс. больше, чем год назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы были начаты в мае 2022 года. Специалисты компании заменили перекрытия и фундаментные блоки, обновили ограждения и сходы. Вместо асфальтового покрытия уложена брусчатка. На платформе установили светодиодное освещение, лавочки, урны.

"Чтобы пассажиры могли пользоваться инфраструктурой и во время ремонта, на станции были установлены деревянные платформы", - уточнили в ЦППК.

Станция Снегири находится на Рижском направлении Московской железной дороги, с нее можно добраться до Москвы, Волоколамска и Шаховской, а также до Подольска, Серпухова и Тулы. 

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Россия
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