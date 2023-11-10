В Петрозаводске открыли движение по мосту после ремонта

Стоимость контракта составила 400 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 ноября. /ТАСС/. Движение по капитально отремонтированному мосту через реку Неглинка на улице Антикайнена открыли в Петрозаводске. Подрядчик фактически построил его заново, расширив до четырех полос, передает корреспондент ТАСС.

"Это уже не первый мост, который мы вводим за последние годы в Петрозаводске. Но такой мост как на Антикайнена - крупный, четырехполосный - открываем впервые. Сейчас сложно представить, каким он был раньше", - сказал на открытии моста глава Карелии Артур Парфенчиков.

Капитальный ремонт моста стартовал в январе 2023 года в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". На время проведения работ его закрыли для транспорта и пешеходов. Подрядчик фактически построил новый железобетонный четырехполосный мост взамен старого, который был возведен в 1961 году. Стоимость контракта составила около 400 млн рублей.

По данным администрации Петрозаводска, движение организовано так, как и было до капремонта. Теперь общественный транспорт вернется на свои прежние маршруты. Троллейбусы начнут ходить там во второй половине ноября.

Глава Карелии добавил, что следующим этапом станет капитальный ремонт моста через реку Лососинка на улице Мерецкова. Экспертиза проекта уже завершена, работы должны стартовать в начале следующего года. "Будем надеяться, что к концу 2025 года мост на Мерецкова тоже вот так вот мы откроем", - сказал Парфенчиков.

Ранее глава Карелии сообщил, что количество ремонтируемых региональных дорог в республике увеличивается уже несколько лет подряд, в том числе благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные дороги", который инициировал президент России. В 2023 году в Карелии планируют привести в порядок 340 км региональных дорог, что почти на 90 км больше, чем в 2022 году. Также он заявил, что в 2024 году начнется ремонт карельского участка трассы "Долматово - Няндома - Каргополь - Пудож", которая входит в опорную сеть дорог России.