10 ноября, 16:25

В РФ число успешных детей в творческих соревнованиях за три года выросло почти на треть

Часть из них - дети с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число детей, достигших высоких результатов на российских и международных творческих соревнованиях за три года выросло более чем на 30%, сообщили ТАСС во Всероссийском центре развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

"Государственный информационный ресурс "Таланты России", содержащий информацию о детях, проявивших выдающиеся способности, включил информацию о 2 тысячах новых талантов. Всего же за последние 3 года количество детей, достигших высоких результатов в рамках российских и международных соревнований творческих направлений увеличилось более чем на 30%", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к 1 декабря в ресурс добавится информация о победителях и призерах Большого всероссийского фестиваля детского юношеского творчества, часть из которых - дети с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в фестивале приняли участие более 550 тыс. детей из 89 регионов РФ и 2 зарубежных государств. Уточняется, что победителями и призерами федерального этапа стали более 2 тыс. участников из 71 региона России, а также представители Белоруссии и Тунисской Республики. В рамках фестиваля представлены разные направления творчества: театральное, вокально-инструментальное, хореографическое, кино, анимация, декоративно-прикладное и изобразительное, театр моды, а также литературное творчество. 

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Россия
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