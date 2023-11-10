Матвиенко считает, что счастье заключается в гармоничном сочетании карьеры и семьи

Председатель Совфеда попросила выпускниц программы "Женщина-лидер" не забывать о семье

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Только гармоничное сочетание самореализации в карьере и благополучия в семье может дать полное счастье человеку. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов второго международного потока образовательной программы "Женщина-лидер".

"Есть категория женщин, для которых главное - карьера, а семья потом, дети потом. А потом уже поздно. А счастье любого человека - и мужчины, кстати, а женщины особенно - когда ты себя сумела в этой жизни реализовать и доказать, и показать, чего ты стоишь, и когда ты приходишь домой, а тебя ждет любимый муж, тебя ждут дети. Вот такая настоящая гармония, только такая гармония может дать полное счастье", - сказала спикер Совфеда.

Она попросила выпускниц программы "Женщина-лидер" не забывать о семье. "Поскольку вы девушки все карьерные, я не говорю карьеристки, это плохое слово, пожалуйста, не забывайте о том, что полное счастье - когда вас дома ждут любимые люди. Я желаю, чтобы у вас все-все всегда в жизни получалось", - сказала Матвиенко.

Образовательная программа "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовала в сентябре 2021 года. О планах ее запуска впервые заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса "Лидеры России" осенью 2020 года Валентина Матвиенко. В 2022 году впервые в истории программы был запущен международный поток, в нем принимали участие не только жительницы России, но и соотечественницы, которые живут за рубежом.

Программа "Женщина-лидер" является образовательной, ее ключевая цель - формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач России и продвигать женскую повестку в стране и мире.