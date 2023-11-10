10 ноября, 09:58

В метро Москвы открыли фотовыставку о трудовых буднях правоохранителей

Выставка продлится до 24 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выставку ко Дню сотрудника органов внутренних дел РФ открыли в переходе между станциями "Савеловская" Большой кольцевой линии и Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы подготовили тематическую экспозицию в честь Дня сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Можно увидеть фотографии полицейских патрульно-постовой службы, следователей, кинологов и других специалистов, благодаря которым ежедневно обеспечивается безопасность и спокойствие пассажиров Московского транспорта. Выставка продлится до 24 ноября. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в публикации.

Также правоохранителей поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. "Спасибо за ваш высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи, за безопасность и спокойствие москвичей. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", - написал он в своем официальном Telegram-канале. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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