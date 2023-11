CNN и AP больше не работают с фоторепортером, освещавшим атаку ХАМАС на Израиль

Телеканал сообщил, что Хасан Эслайя не работал в качестве штатного журналиста CNN в день нападения

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Агентство Associated Press (AP) и телеканал CNN прекратили сотрудничество с фотожурналистом-стрингером Хасаном Эслайей, освещавшим атаку палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщил CNN, который привел выдержки из заявлений собственной пресс-службы и представителя AP.

"Мы больше не работаем с Хасаном Эслайей, который время от времени работал фрилансером на AP и другие международные новостные организации в Газе", - сказано в сообщении AP. Агентство также подчеркивает, что "ни один сотрудник AP не находился на границе [между Израилем и Газой] во время нападений, и ни один сотрудник AP не пересекал ее".

Сам телеканал сообщил, что Эслайя не работал в качестве штатного журналиста CNN в день нападения. "Хасан Эслайя, журналист-фрилансер, работавший для нас и многих других СМИ, 7 октября не работал [в качестве журналиста] нашей сети. На сегодняшний день мы разорвали с ним все связи", - приводит телеканал слова своего представителя.

Ранее глава Правительственной пресс-службы Израиля (GPO) Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября, когда тысячи боевиков ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа. Израильские власти убеждены, что фотографы были "соучастниками преступлений против человечности", а их работа была нарушением журналистской этики. Позднее агентство Reuters и газета The New York Times опровергли сообщения о том, что были заранее осведомлены о подготовке нападения ХАМАС на территорию Израиля.