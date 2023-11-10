10 ноября, 10:23
Палестино-израильский конфликт

CNN и AP больше не работают с фоторепортером, освещавшим атаку ХАМАС на Израиль

Телеканал сообщил, что Хасан Эслайя не работал в качестве штатного журналиста CNN в день нападения

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Агентство Associated Press (AP) и телеканал CNN прекратили сотрудничество с фотожурналистом-стрингером Хасаном Эслайей, освещавшим атаку палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом сообщил CNN, который привел выдержки из заявлений собственной пресс-службы и представителя AP.

Читайте также
Введение гуманитарных пауз в Газе на фоне эскалации столкновений. Конфликт в Палестине

"Мы больше не работаем с Хасаном Эслайей, который время от времени работал фрилансером на AP и другие международные новостные организации в Газе", - сказано в сообщении AP. Агентство также подчеркивает, что "ни один сотрудник AP не находился на границе [между Израилем и Газой] во время нападений, и ни один сотрудник AP не пересекал ее".

Сам телеканал сообщил, что Эслайя не работал в качестве штатного журналиста CNN в день нападения. "Хасан Эслайя, журналист-фрилансер, работавший для нас и многих других СМИ, 7 октября не работал [в качестве журналиста] нашей сети. На сегодняшний день мы разорвали с ним все связи", - приводит телеканал слова своего представителя.

Ранее глава Правительственной пресс-службы Израиля (GPO) Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times в стране в связи с публикацией неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности фотографов этих СМИ к событиям 7 октября, когда тысячи боевиков ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа. Израильские власти убеждены, что фотографы были "соучастниками преступлений против человечности", а их работа была нарушением журналистской этики. Позднее агентство Reuters и газета The New York Times опровергли сообщения о том, что были заранее осведомлены о подготовке нападения ХАМАС на территорию Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация