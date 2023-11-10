ЦИК Молдавии по итогам выборов назначил пересчет голосов в 11 населенных пунктах

Процедура будет проходить до 12 ноября включительно

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии назначила пересчет бюллетеней в 11 населенных пунктах по итогам прошедших в воскресенье выборов в местные органы власти.

"ЦИК распорядился пересчитать бюллетени в 11 населенных пунктах страны, среди которых города Ниспорены, Калараш, муниципий (город с особым статусом - прим. ТАСС) Единцы, села Пырыта, Темелеуць, Карахасань, Милештий-Мичь, Тараклия, Жавгур, Григорьевка и Чок-Майдан. Процесс пересчета будет проходить до 12 ноября включительно. ЦИК уведомит о результатах до 13 ноября", - говорится в сообщении на сайте комиссии.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы, в ходе которых предстояло избрать 898 мэров и глав сельских администраций, а также 11 058 членов местных советов. Эта кампания была достаточно сложной для оппозиции, так как в избирательный период в стране было запрещено вещание 6 местных телеканалов, которые предоставляли ей площадку, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и ряда других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.