10 ноября, 10:18

Более половины опрошенных граждан Армении не доверяют Пашиняну

Многие также не одобряют деятельность президента Ваагна Хачатуряна - 53,7% опрошенных

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 54% граждан Армении не доверяют политике премьера Никола Пашиняна, такой же скепсис у населения вызывает деятельность президента Ваагна Хачатуряна, парламента и правительства. Такие данные опубликовало представительство социологической службы Gallup International в республике.

Социологический опрос был проведен по телефону, в нем приняли участие 1,1 тыс. человек, погрешность составила 3%.

"Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют - 13,2%, скорее не доверяют - 18,6%, вовсе не доверяют - 35,5%, затруднились ответить - 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему, - отметил глава представительства, социолог Арам Навасардян.

Большинство населения также не одобряет деятельность президента Ваагна Хачатуряна - 53,7% , парламента - 64,2% , правительства - 57,7%.

Тем не менее, если внеочередные парламентские выборы состоятся в следующее воскресенье, то 15,6% опрошенных проголосует за партию Пашиняна "Гражданский договор", в то время как его основной оппонент - блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна - получит лишь 4,7% голосов. Однако, согласно соцопросу, 23,5% населения Армении вообще не пойдет на выборы, а 30,1% пока не определились, за кого станут голосовать. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол ВоваевичХачатурян, Ваагн Гарникович
© Информационное агентство ТАСС
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