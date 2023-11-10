10 ноября, 11:15

СМИ сообщили о росте очереди украинских грузовиков на границе с Польшей

По информации радиостанции RMF 24, у автомобильного КПП "Гребенное" "в очереди стоят свыше 1 тыс. машин"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Очередь большегрузов с украинскими номерами на польской границе за последние сутки стала еще длиннее. Об этом сообщает радиостанция RMF 24.

"Ситуация на польско-украинских пограничных переездах еще хуже, чем вчера, - говорится в сообщении. - В очередях стоят украинские водители, польских регистрационных номеров почти не видно".

По информации радиостанции, у автомобильного КПП "Гребенное" "в очереди стоят свыше 1 тыс. машин". В четверг их насчитывалось на этом КПП около 900. У КПП "Дорогуск" скопилось около 900 грузовиков. За последние сутки время ожидания там увеличилось с 39 до 50 часов. В КПП "Медыка" за сутки очередь выросла с 35 до 50 км.

RMF 24 сообщает, что в четверг состоялись переговоры лидеров польских перевозчиков, блокирующих границу, с представителями польских властей. Переговоры длились три часа и закончились безрезультатно. Акцию по блокаде пограничных переездов польские перевозчики начали в понедельник.

Как и в четверг, организаторы блокады пропускают в каждую сторону по три машины в час. Исключения делаются для бензовозов, медтранспорта, машин, перевозящих животных и быстро портящиеся продукты, а также для военных.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам с Украины, и, в частности, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования для украинского коммерческого грузового транспорта, а также аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля прошлого года. 

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