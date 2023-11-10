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обновлено 10 ноября, 11:05
Пандемия COVID-19

Попова заявила, что три случая "пиролы" в Москве являются завозными

Глава Роспотребнадзора отметила, что один из них выявлен у человека, который приехал из Турции

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Три случая заражения вариантом коронавируса "пирола", которые были зафиксированы в Москве, являются завозными, в том числе из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Если говорить о Москве, все случаи очень хорошо отработаны. Первый случай мы зарегистрировали <...> 3 ноября, притом что отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболеваний у человека, который приехал из-за границы, из Турции. Второй случай - то же самое: человек, который приехал из Турции, но перед этим побывал и в Германии. Ну и третий случай тоже связан с путешествием за пределы родной страны. Это неизбежно при вот такой активности миграционной", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова также отметила, что 15% случаев заболеваний ковидом в мире, по данным экспертов, вызываются вариантом "пирола". За период наблюдений, начиная с апреля, "пирола" пока не стала превалирующим штаммом в мире, в РФ зафиксировано всего 10 случаев - в Москве и Санкт-Петербурге, добавила она. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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