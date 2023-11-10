В Саратове уровень Волги превысил 14 м

Нормой для реки является уровень воды 15 м, подчеркнули в Министерстве природных ресурсов и экологии региона

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Уровень воды в Волге в Саратове начал подниматься и уже превысил 14 м при норме 15 м. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

"В результате корректировки Росводресурсами сбросных расходов Саратовского и Волжского гидроузлов уровень воды в Волгоградском водохранилище за прошедшую неделю поднялся на 24 см. По состоянию на 10 ноября уровень воды в реке Волге в створе города Саратова уже составил 14,05 м", - сообщили в министерстве. В ведомстве ТАСС уточнили, что нормой для Волги является уровень воды 15 м.

Ранее местные жители выразили обеспокоенность в связи с обмелением Волги, этот вопрос подняли на одном из заседаний Госдумы. Председатель палаты Вячеслав Володин заявил о необходимости разобраться в причинах обмеления реки. В правительстве Саратовской области ТАСС сообщили, что в регионе принимаются превентивные меры, чтобы не допустить дальнейшего снижения уровня воды. В частности, речь шла об установке насосов на энгельсском водозаборе.

По словам начальника регионального Гидрометцентра Юрия Барбарина, чьи слова привело министерство, увеличение уровня стало возможным после изменения графика сбросов воды. Теперь Волгоградский гидроузел сбрасывает меньший объем, чем поступает через Балаковский узел. В результате уровень воды начал подниматься.