В Химках планируют закончить обновление теплосетей на год раньше

Организация "ТСК Мосэнерго" выполнила план 2023 года и уже приступила к реализации объемов, запланированных на 2024 год

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены расширить программу обновления теплосетей в городском округе Химки и завершить ее реализацию в течение двух, а не трех лет. Сейчас все жилые дома обеспечены теплоснабжением, рисков отключения отопления нет, сообщил в своем официальном Telegram-канале вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

В прошлом году в Химках фиксировались периодические нарушения в холодном и горячем водоснабжении, а также теплоснабжении жителей нескольких домов. Было принято решение о модернизации соответствующей инфраструктуры, согласно которому компания "Мосэнерго", входящая в группу "Газпром", в течение трех лет направит свыше 1,7 млрд рублей на модернизацию теплосетей и котельных в городском округе.

"Относительно программы ремонта сетей, организация "ТСК Мосэнерго" план этого года выполнила, уже приступила к реализации объемов, запланированных на 2024 год. Кстати, на адресах, где заменили коммуникации, сегодня жалоб вообще нет, дома плавно, без проблем вошли в отопительный сезон. Поэтому программу с "Газпромом" мы будем расширять, с тем, чтобы уложиться в два года, а не в три, как планировалось ранее", - написал Хромушин.

Он добавил, что 10 ноября в Химках с главой городского округа Дмитрием Волошиным при участии представителей Минэнерго Подмосковья и ресурсоснабжающей организации "ТСК Мосэнерго" провел встречу с жителями, на которой обсудили актуальные вопросы теплоснабжения. "Это уже 73-й штаб по вопросам теплоснабжения Химок, глава проводит его дважды в сутки в целях контроля ситуации и оперативного решения возникающих вопросов. <...> Сегодня жители подтвердили, что в квартирах тепло, мы подтверждаем, что рисков нет. Сегодня в Химках нет ни одного дома, в котором было бы отключено теплоснабжение. В округе 1 435 многоквартирных домов, но проблемными были лишь 200 домов", - уточнил вице-губернатор.

При этом, отметил Хромушин, проблемы в отдельных квартирах могут быть, к примеру, со стояками или при перекрытых батареях у соседей - такие вопросу решаются оперативно. "Ключевым показателем эффективной работы для нас является снизившееся количество жалоб. Проделана достаточно серьезная работа по подготовке систем и пуску тепла в дома, а также оперативному ремонту сетей. Если на начало включения отопления в Химках фиксировалось до нескольких тысяч жалоб в сутки, то сегодня мы фиксируем лишь 43 жалобы в сутки. <...> Там, где имеются порывы на сетях, мы оперативно устанавливаем байпас, либо регулируем ЦТП (центральный тепловой пункт), но работа идет без отключения теплоснабжения в домах", - добавил он.