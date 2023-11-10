СМИ: в метро Гонконга обнаружили постельных клопов

Там провели дезинсекцию нескольких поездов, сообщила газета South China Morning Post

ГОНКОНГ, 10 ноября. /ТАСС/. Метрополитен Гонконга провел дезинсекцию нескольких поездов после получения информации о появлении постельных клопов на линии, следующей в международный аэропорт мегаполиса. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, в социальных сетях города распространилась фотография, на которой на изголовье сиденья в одном из вагонов аэропорт-экспресса запечатлено насекомое, в котором специалисты опознали паразита вида Cimex lectularius (постельный клоп).

Являющаяся оператором метро корпорация MTR сообщила, что железнодорожный состав был немедленно отправлен в депо, где прошел процедуру дезинсекции, однако в ходе проверки никаких паразитов в вагонах найдено не было. Кроме того, компания указала, что с этой недели будет ежедневно проводить дезинсекцию в поездах аэропорт-экспресса, а также в составах Восточной железнодорожной линии и ветки, ведущей в Диснейленд, который расположен рядом с аэропортом.

Несколько законодателей уже призвали правительство мегаполиса начать регулярные проверки общественных мест на наличие клопов, а также проводить дезинсекцию самолетов, кораблей и багажа, которые прибывают из стран с высоким уровнем распространения клопов.

Как указали газете специалисты по дезинсекции, для эффективной борьбы с клопами поверхности необходимо подвергать высокотемпературной обработке водяным паром. В то же время они указали, что это не позволит предотвратить последующее заражение вагонов метро, так как клопы могут прятаться в чемоданах, ручной клади и одежде пассажиров.

Ассоциация туризма Гонконга сообщила, что пока не получала информации о появлении клопов в отелях города.

Распространение клопов

Этой осенью с распространением постельных клопов уже столкнулись Франция и Южная Корея. В местных медиа и социальных сетях появляются сообщения о присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах, общественном транспорте и студенческих общежитиях.

В ночь на среду премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла решение создать специальный фонд в размере €5 млн для борьбы с постельными клопами.