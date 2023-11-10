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Пандемия COVID-19

Попова заявила, что российские тест-системы хорошо определяют все подвиды коронавируса

Глава Роспотребнадзора отметила, что симптомы сезонных ОРВИ, гриппа и коронавируса схожи, поэтому лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и сделать тест

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские тест-системы хорошо выявляют все подвиды коронавируса, в том числе "пиролу", сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Все наши тесты, которые изначально были сделаны очень качественно и хорошо, именно на те стабильные участки генома вируса SARS-CoV-2, которые не меняются и не мутируют, сегодня работают, и работают очень хорошо - и на "пиролу", и на все остальные геноварианты", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова отметила, что симптомы сезонных ОРВИ, гриппа и коронавируса схожи, поэтому лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и сделать тест. "С конца предыдущего года у нас действует общее правило, и для этого выделены федеральные бюджетные средства, по тестированию каждого пациента. Каждый пациент имеет на это право: в лечебном учреждении, в поликлинике или в стационаре, [сделать тест] и на грипп, и на ковид, чтобы понять, что именно с человеком произошло. Еще раз обращаю внимание: общие признаки [инфекций], первые признаки могут быть совершенно одинаковы. Поэтому не заниматься самодиагностикой, не заниматься самолечением - обратиться за медицинской помощью и соблюдать все правила противоэпидемические", - призвала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что в РФ зафиксировано 10 случаев заражения "пиролой" - в Москве и в Санкт-Петербурге. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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