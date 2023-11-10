Иранская лауреатка Нобелевской премии мира прекратила голодовку

Наргес Мохаммади приняла такое решение после того, как администрация тюрьмы позволила перевести ее в больницу без покрытия головы платком

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Иранская правозащитница и лауреатка Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади прекратила свою голодовку после того, как администрация тюрьмы позволила перевести ее в больницу без покрытия головы платком. Об этом сообщили Agence France-Presse (AFP) члены ее семьи.

"В среду меня перевели из тюрьмы в больницу без обязательного покрытия головы платком", - передали слова Мохаммади ее родственники. В связи с этим правозащитница объявила о прекращении своей голодовки, которая была объявлена в понедельник.

Мохаммади, находящаяся под стражей, отказалась от еды в знак протеста против обязательного ношения хиджаба и отсутствия медицинской помощи. Как отмечало AFP, правозащитнице необходима срочная госпитализация. Согласно его утверждению, администрация тюрьмы отказала ей в переводе в больницу из-за того, что она не захотела покрывать голову.

Иранские власти более 10 раз задерживали Мохаммади. Пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения. В 2011 году ее осудили на 11 лет за "действия, направленные против национальной безопасности, и пропаганду против режима". Однако в 2012 году правозащитница вышла на свободу после международной кампании в ее защиту. В 2015-2020 годах Мохаммади вновь находилась в заключении и была освобождена под давлением международных правозащитных организаций. Последний раз - в мае 2021 года - она была приговорена за "антигосударственную пропаганду" к 2,5 года тюрьмы.

В начале октября Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира. МИД Ирана назвал это решение политической акцией.