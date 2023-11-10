10 ноября, 11:25

Крымчане стали самыми активными участниками онлайн-этапа научно-технологического диктанта

В нем приняли участие более 2 тыс. человек из региона

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Республика Крым стала самым активным участником онлайн-этапа Всероссийского научно-технологического диктанта по теме беспилотных авиационных систем, который организовали в Новосибирске, сообщила в пресс-центре ТАСС директор Фонда научно-технологического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

"Онлайн-участниками семинара стали почти все регионы страны, включая новые территории. Суммарное количество участников составило более 23 тыс. человек. Победителем [по количеству участников] выступила Республика Крым. Участвовали более 2,8 тыс. человек, и как мы и обещали 28-30 ноября в парке науки и искусства "Сириус" на третьем конгрессе молодых ученых регион-победитель получит сертификат самого активного участника и приглашение на XI Международный форум "Технопром" в Новосибирске", - сказала она.

Она уточнила, что второе место получил Ставропольский край, а третье - Челябинская область. Во всероссийском этапе единственным в стране набрал 100 баллов аспирант Самарского государственного технического университета Валерий Шутов. Второе место занял участник из Свердловской области, а третье - участник из Санкт-Петербурга. Диктант, который проходил 27 октября в гибридном формате, состоял из вопросов трех уровней сложности. Суммарно за тест можно было заработать 100 баллов. На его решение давалось 40 минут. Самым сложным для участников вопросом стал вопрос о космическом аппарате "Буран", который совершил свой первый полет в 1988 году. На очном этапе в Новосибирске, в котором приняли участие более 600 человек, победителем стал студент Евгений Лурье из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). В качестве приза он получил билеты в театр.

Зампредседателя комитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян по видеосвязи сообщила, что планирует провести встречу с участниками конкурса и поблагодарить их. "Те вопросы, которые были, действительно могут с разных ракурсов оценить знания и вынести справедливый вердикт. Я думаю, что такой высокий интерес от Крыма может быть тоже обоснован современным состоянием и тем, что, находясь в такой зоне политической турбулентности, ребята понимают, что они сейчас как никогда нужны стране", - сказала она. 

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