На Камчатке пообещали минимизировать неудобства при реновации Петропавловска-Камчатского

Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что в 2024 году начнется строительство ключевых объектов, предусмотренных мастер-планом развития города

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти пообещали минимизировать для жителей неудобства, которые неизбежно возникнут при масштабной реновации Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Международного форума-выставки "Россия" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Конечно, в ближайшие годы некоторые неудобства мы будем создавать жителям. Мы об этом говорим, объясняем, поясняем, почему это происходит. Постараемся их минимизировать", - сказал Солодов.

По его словам, в 2024 году начнется строительство ключевых объектов, предусмотренных мастер-планом развития Петропавловска-Камчатского. "Это общественный центр на главной площади, который станет основной точкой притяжения. Это [музейный комплекс], который объединит краеведческий и художественный музеи, музей воинской славы. Это реконструкция улицы Красинцев, которая станет пешеходной и на которой будут размещены наш арт-кластер и школа креативных индустрий. Это размещение нового интерактивного выставочного пространства на вершине Никольской сопки в исторической части [города]", - добавил губернатор.

"Мы приняли решение, что мы сосредоточим основное внимание на самой центральной части города Петропавловска-Камчатского и именно ей уделим все внимание. Потому что Петропавловск-Камчатский хоть и маленький по численности, но большой по протяженности. Он разбросан по сопкам на берегу красивейшей Авачинской бухты", - пояснил глава региона. Параллельно в городе начнется и решение инфраструктурных проблем - строительство дорожных развязок, обеспечение стабильной поставки электроэнергии, газификация.

На Восточном экономическом форуме в 2022 году президенту РФ Владимиру Путину был продемонстрирован один из первых мастер-планов - план Петропавловска-Камчатского. На реновацию города выделяют 149 млрд рублей. В середине марта пресс-служба правительства Камчатки сообщила, что разработка проектной документации объектов мастер-плана города должна завершиться до конца 2023 года. Мастер-план Петропавловска-Камчатского включает строительство студенческого кампуса, научно-образовательного центра, детской краевой больницы, музея воинской славы, канатной и объездной дорог, дороги к побережью океана, а также реконструкцию системы водоотведения, объектов капитального строительства, расселение домов, сейсмостойкость которых не отвечает требованиям.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.