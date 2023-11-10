На всероссийском координационном совете в Москве омбудсмены обсудят защиту прав молодежи

Важными аспектами дискуссии станут вопросы социальной поддержки молодых семей, защита прав детей-сирот и детей-инвалидов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Участники всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека обсудят защиту прав молодежи, в том числе участников СВО, 15 ноября в Москве. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

"Защита прав молодежи станет главной темой всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека 15 ноября в Москве", - написала Москалькова.

Она уточнила, что будут обсуждаться наиболее значимые проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся, студенты и молодые специалисты при реализации своих прав, в том числе в вопросах выбора и получения профессии, продвижения собственных проектов и разработок. Важными аспектами дискуссии станут вопросы социальной поддержки молодых семей, защита прав детей-сирот и детей-инвалидов.

Кроме того, в центре внимания уполномоченных помощь семьям участников СВО, большая часть которых - представители молодежи.