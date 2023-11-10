В Софии вновь открылась Русская церковь

Торжественный молебен провел новый настоятель храма протоиерей Владимир Тыщук

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Храм святителя Николая Чудотворца, который является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви в Болгарии, вновь открыл свои двери для прихожан. В торжественном молебне, который провел новый настоятель храма протоиерей Владимир Тыщук, приняли участие российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и болгарские прихожане.

"Открываются двери этого замечательного, намоленного, всеми любимого храма. За три дня, что я нахожусь в замечательной столице Болгарии, я убедился сколько людей тянется к этому кладезю благодати Божьей, и, конечно, очень прискорбно было, когда этот кладезь был закрыт. Сегодня мы снова открываем этот источник, чтобы любой человек пришел и прикоснулся к этому божественному свету", - сказал отец Владимир, приветствуя прихожан.

"Бывают праздники, когда ликует сердце, бывают праздники, когда слезы наворачиваются на глаза. Сегодня наши сердца испытывают и то, и другое. Мы снова будем иметь возможность здесь молиться, и эта молитва будет объединять наши сердца, сердца двух замечательных братских народов. Будем стараться, чтобы этот храм становился все лучше и лучше", - дополнил настоятель Русской церкви.

"Открытие храма - очень важное и значимое событие. Этот храм любят все софийцы, это храм, в котором находятся мощи святителя Серафима, к которому приходят люди в сложные и радостные моменты своей жизни. Будем надеяться, что все будет хорошо", - сказала ТАСС Элеонора Митрофанова.

Отвечая на вопросы, дипломат подчеркнула, что храм святого Николая Мирликийского принадлежит России. "Церковь принадлежит России. России была в свое время подарена и земля, где были построены и Русская церковь, и Дом Москвы, бывшее посольство царской России в Болгарии. На эту собственность мы имеем все необходимые документы, в том числе нотариальный акт на право собственности", - указала Митрофанова.

После торжественного молебна прихожане поклонились мощам святителя Серафима, похороненного в крипте Русской церкви.

Начиная с субботы храм святителя Николая в Софии возобновит свою деятельность в полном объеме.

Проявление враждебности

В сентябре Государственное агентство национальной безопасности Болгарии выдворило из страны трех представителей Русской православной церкви во главе с настоятелем подворья в Софии архимандритом Вассианом. В связи с физической невозможностью продолжать работу Русская церковь в Софии до прибытия нового настоятеля была закрыта. Священный синод Русской православной церкви позднее назначил на эту должность клирика Венской и Австрийской епархии протоиерея Владимира Тыщука.

Тем временем прокуратура Болгарии рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить в суде право собственности посольства России на Русскую церковь, утверждая, что для этого есть юридические основания. Соответствующая проверка продолжается.

МИД России определил инициативу как "проявление враждебности со стороны Софии", о чем заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Мы рассматриваем угрозу узурпации храма как открытое проявление враждебности, вопиющее попрание моральных устоев, правовых норм, включая обязательства Софии согласно договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Болгарией от 4 августа 1992 года", - отметила дипломат.