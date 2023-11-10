Летчики Балтфлота - участники СВО удостоены медалей Нестерова за героизм

Награды получили более 10 летчиков

КАЛИНИНГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. Летчики морской авиации Балтийского флота за проявленные в ходе специальной военной операции (СВО) мужество и героизм удостоены медалей Нестерова, сообщила пресс-служба флота.

"Торжественная церемония чествования летчиков прошла на территории соединения морской авиации, дислоцированного в Калининградской области. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев вручил более 10 летчикам, проявившим героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении задач в ходе специальной военной операции, медали Нестерова", - говорится в сообщении.

Вице-адмирал поблагодарил военнослужащих за самоотверженный ратный труд и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга.

Медаль Нестерова учреждена указом президента Российской Федерации от 2 марта 1994 года. Награждение медалью Нестерова производится за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России, при несении боевой службы и боевого дежурства, на учениях и маневрах, за особые заслуги в освоении, эксплуатации и обслуживании авиационной техники, высокое профессиональное мастерство самолетовождения, за отличные показатели в боевой подготовке и воздушной выучке.