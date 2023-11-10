10 ноября, 11:30

Российских туристов из Хэйхэ вывезут по международному автомобильному мосту

Перевозка будет проводиться 11 ноября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Российских туристов, которые не могут выехать их города Хэйхэ из-за сложной гидрологической обстановки на реке Амур, экстренно вывезут по международному автомобильному мосту. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Амурской области.

"Мы сейчас получили двухстороннее подтверждение от всех контрольных ведомств об организации экстренного вывоза российский граждан из Хэйхэ и отправки китайских граждан из Благовещенска по международному автомобильному мосту, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска. Все эти дни велись переговоры на разных уровнях российской и китайской власти - это достаточно сложный процесс, нам не хотелось о нем заранее заявлять. Но теперь решение есть, все готовы", - приводятся в сообщении слова замминистра транспорта Амурской области Светланы Поповой.

Она добавила, что перевозка будет проводиться 11 ноября. Схема движения пассажирских автобусов с гражданами через автомобильный мостовой переход в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур проработана. Паспортный контроль будет осуществлен в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган. Также будет отработана схема в обратном направлении.

В стабилизации пассажирских перевозок на пунктах пропуска Благовещенск - Хэйхэ участвуют профильные ведомства: федеральные и региональные Минтранс и Минэкономразвития, пограничное управление ФСБ России, Хабаровская таможня, МИД, Роспотребнадзор и благовещенская транспортная прокуратура.

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки Амур суда на воздушной подушке не могут в полной мере осуществлять пассажирские перевозки, возникли большие очереди в пункте пропуска. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация