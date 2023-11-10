Российских туристов из Хэйхэ вывезут по международному автомобильному мосту

Перевозка будет проводиться 11 ноября

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Российских туристов, которые не могут выехать их города Хэйхэ из-за сложной гидрологической обстановки на реке Амур, экстренно вывезут по международному автомобильному мосту. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Амурской области.

"Мы сейчас получили двухстороннее подтверждение от всех контрольных ведомств об организации экстренного вывоза российский граждан из Хэйхэ и отправки китайских граждан из Благовещенска по международному автомобильному мосту, используя инфраструктуру смешанных пунктов пропуска. Все эти дни велись переговоры на разных уровнях российской и китайской власти - это достаточно сложный процесс, нам не хотелось о нем заранее заявлять. Но теперь решение есть, все готовы", - приводятся в сообщении слова замминистра транспорта Амурской области Светланы Поповой.

Она добавила, что перевозка будет проводиться 11 ноября. Схема движения пассажирских автобусов с гражданами через автомобильный мостовой переход в смешанный пункт пропуска Благовещенска для завершения таможенных процедур проработана. Паспортный контроль будет осуществлен в автомобильном пункте пропуска Кани-Курган. Также будет отработана схема в обратном направлении.

В стабилизации пассажирских перевозок на пунктах пропуска Благовещенск - Хэйхэ участвуют профильные ведомства: федеральные и региональные Минтранс и Минэкономразвития, пограничное управление ФСБ России, Хабаровская таможня, МИД, Роспотребнадзор и благовещенская транспортная прокуратура.

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ. Из-за образующихся массивных ледяных торосов на поверхности реки Амур суда на воздушной подушке не могут в полной мере осуществлять пассажирские перевозки, возникли большие очереди в пункте пропуска.