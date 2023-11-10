10 ноября, 11:32,
обновлено 10 ноября, 12:13
Военная операция на Украине

Минтруд подготовил рекомендации по организации реабилитации инвалидов-участников СВО

Замглавы ведомства Алексей Вовченко отметил, что сейчас в РФ практически в 80% случаях инвалидность устанавливается заочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Минтруд совместно с Минздравом разработал и направил регионам официальные рекомендации по организации медицинского и реабилитационного маршрута участников специальной военной операции с инвалидностью. Об этом сообщил замглавы Минтруда России Алексей Вовченко.

"После прохождения основного лечения участники СВО направляются в регионы для дальнейшей реабилитации. Здесь мы совместно с Минздравом уже подготовили и направили в субъекты официальные рекомендации по организации медицинского и реабилитационного маршрута инвалидов из числа уволенных участников СВО", - сказал он на выездном заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации "Организация комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Особенности проведения комплексной реабилитации инвалидов из числа участников специальной военной операции".

Также Минтрудом направлены в регионы методические рекомендации (стандарты) по организации социальной реабилитации участников СВО с инвалидностью.

Вовченко отметил, что сейчас в РФ практически в 80% случаях инвалидность устанавливается заочно, инвалиду нет необходимости лично посещать учреждения медико-социальной экспертизы.

По его словам, в стране действуют более 31 тыс. организаций, которые оказывают услуги по хотя бы одному из видов реабилитации. Также в субъектах России работают более 800 многопрофильных реабилитационных центров, основная задача которых - проведение комплексной реабилитации.

"Вместе с тем такие центры есть не во всех субъектах РФ, это тоже факт. <...> Для достижения максимального реабилитационного эффекта нам необходимо обеспечить доступность реабилитационных услуг и синхронизацию работы всех специалистов", - уточнил он. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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