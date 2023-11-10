10 ноября, 11:48

Дни Москвы планируется провести в разных городах Индии в 2024 году

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Черемин сообщил, что в столице проводятся фестивали, посвященные Индии и ее культуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Дни российской столицы планируется провести в разных регионах Индии в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Евгений Черемин.

"Планируем в следующем году организовать Дни Москвы в Индии. <...> Надеюсь что посольство окажет нам поддержку. Причем хотим попробовать Дни Москвы не только в Дели, но и в других регионах Индии", - сказал Черемин в рамках сессии "Диалог БРИКС: Россия - Индия в меняющемся глобальном мире" на форуме БРИКС+.

Он также отметил, что в российской столице проводятся фестивали, посвященные Индии и ее культуре.

"Мы активно стараемся продвигать индийскую культуру, и совместно с коллегами из индийского бизнес-альянса проводим фестивали <...> индийской культуры в Москве, которые бьют все рекорды по посещаемости. Недавно мы проводили такой уникальный фестиваль культуры в парке Царицыно который был посвящен истории отношений с Индией, начиная со времен Афанасия Никитина", - добавил он.

О форуме

V Международный муниципальный форум БРИКС+ проходит в Северной столице 9-10 ноября при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. Всего на форум приехали порядка 7 тыс. участников из более чем 60 государств, в том числе Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и других стран-партнеров. 

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