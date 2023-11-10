Опрос показал, что у Пеллегрини наибольшие шансы стать в 2024 году президентом Словакии

Согласно исследованию, за лидера партии "Направление - социальная демократия" в первом туре готовы голосовать 19% избирателей

БРАТИСЛАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Спикер Национального совета (парламента) Словакии, лидер партии "Направление - социальная демократия" Петер Пеллегрини имеет наибольшие шансы стать президентом республики, выборы которого состоятся в первой половине 2024 года. Об этом, как сообщил новостной портал hnonline.sk, свидетельствуют итоги опроса населения страны, проведенного со 2 по 7 ноября социологическим агентство Ipsos.

В первом туре выборов, в ходе которого победа и кресло президента, согласно конституции, будут обеспечены лишь кандидату, собравшему более 50% голосов, за Пеллегрини готовы голосовать 19% избирателей. Второй результат продемонстрировал бы опирающийся на поддержку либеральных партий экс-глава МИД Словакии Иван Корчок. Он получил бы, согласно опросу, 14% голосов избирателей.

Пеллегрини и Корчок вышли бы во второй тур выборов, в котором действующий спикер парламента собрал бы 40% голосов избирателей, а Корчок - 26%. Портал не проинформировал о количестве респондентов, задействованных в опросе.

Пеллегрини пока официально не выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента Словакии. Согласно словацким СМИ, он может это сделать в ближайшее время. Корчок уже фактически начал предвыборную кампанию. Действующая глава государства Зузана Чапутова недавно заявила, что не намерена добиваться переизбрания на второй пятилетний президентский срок. Ее полномочия завершаются 15 июня предстоящего года.