Российские дипломаты почтили память воинов Русского экспедиционного корпуса во Франции

По словам посла Алексея Мешкова, представителей посольства России не пригласили на мероприятия по случаю Дня Компьенского перемирия

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на полях Франции в 1916-1918 годах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Сегодня по доброй традиции мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения и памяти русским солдатам и офицерам, которые вдали от родины с честью и отвагой исполнили свой долг на фронтах Первой мировой войны, - отметил глава дипмиссии. - В тот момент, когда российско-французские двусторонние отношения находятся в глубоком кризисе, особенно важно помнить об этом выдающемся примере самоотверженной помощи, о духе союзничества, который объединил нас в трагический для двух стран исторический момент".

Церемония прошла у памятника на набережной Сены в Париже. Другая группа российских дипломатов направилась на воинское кладбище Сен-Илер-ле-Гран (Шампань). Там они возложат венки на могилах русских солдат, чьи останки были недавно найдены в коммуне Курси близ Реймса на севере Франции. Инициатором археологических изысканий стал французский историк Пьер Малиновский, обнаруживший первые останки, после чего к раскопкам подключились специалисты регионального Управления по делам культуры региона Гранд-Эст.

"Почти тысяча человек захоронены на русском военном кладбище в Сент-Илер-ле-Гран, которое с сентября этого года включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - сказал Мешков. - Несколько дней назад там были захоронены еще три русских солдата. Французские власти не допустили нас до этой церемонии. Поэтому сегодня мы проводим свою мемориальную церемонию и православную панихиду с участием наших дипломатов и священнослужителей Русской православной церкви".

Говоря о мероприятиях во Франции 11 ноября по случаю Дня Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны, он отметил, что представители российского посольства на них приглашены не были. "В этом году я не видел приглашений, но уже стало традицией, что посольство на мероприятия не приглашено", - сказал он.

Посол добавил, что "те страны, которые воевали против Франции, приглашаются, а те, кто спас Париж от захвата в Первую мировую войну, - нет".

Русские солдаты во Франции

Первая мировая война стала одним из самых масштабных конфликтов во всемирной истории. Она продолжалась 1 568 дней и унесла жизни 18,6 млн человек, в том числе 1,7 млн во Франции, 2,4 млн в Германии и 3,3 млн в России. Франция и Россия были на протяжении этой войны союзниками. Верная обязательствам, принятым при заключении двустороннего альянса (1893), Россия не раз приходила на помощь Франции.

В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса. Решение об этом принял император Николай II. Экспедиционный корпус состоял из четырех бригад и насчитывал более 44 тыс. человек. Две бригады отправились из Марселя на греческий фронт в Салоники. Оставшийся во Франции российский контингент в количестве более 20 тыс. солдат и офицеров участвовал в боях вместе с французскими войсками в регионе Шампань-Арденны. Общие потери экспедиционного корпуса составили около 8 тыс. человек.

После Февральской революции 1917 года Русский экспедиционный корпус был расформирован, но около тысячи добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это воинское формирование получило название Легион чести.

Памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса открыл в июне 2011 года занимавший тогда пост премьер-министра РФ Владимир Путин вместе с премьером Франции Франсуа Фийоном. Монумент расположен на набережной Сены, недалеко от выставочного комплекса "Гран-пале" и моста императора Александра III, в царствование которого был заключен Русско-французский союз.