Марафон "ДавайВступай" привлек 21 тыс. потенциальных доноров костного мозга

По словам организатора Артема Алискерова, стать донором "просто и безопасно"

ТВЕРЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Всероссийский марафон донорства костного мозга "ДавайВступай", который 1 сентября стартовал в Улан-Удэ и прошел в 72 российских городах, завершился в Архангельске. За время проведения он привлек более 21 тыс. потенциальных доноров костного мозга, сообщил ТАСС организатор марафона Артем Алискеров.

Алискеров - житель Твери, несколько лет назад он перенес лейкоз и 31 курс химиотерапии. В поддержку развития донорского движения он организовал марафон "ДавайВступай".

"Мы проделали этот путь из Улан-Удэ длиной 24 тыс. км за 71 день через 72 города. Каждый день я бежал по 42,2 км. Да, порой, нам было очень трудно, но я знал, что у меня есть мощная поддержка. В каждом городе меня поддерживали спортсмены, активисты и просто неравнодушные люди, - добавил он. - За время марафона в регистр доноров костного мозга вступили более 21 тыс. человек. Это только начало".

Организатор отметил, что мероприятие запустило "настоящую информационную волну и люди начали узнавать о донорстве костного мозга и перестали бояться этого слова". "Стать донором на самом деле просто и безопасно. Даже одна спасенная жизнь будет доказательством того, что все это было не напрасно", - сказал собеседник агентства.

1 мая 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании федерального регистра доноров костного мозга. Кроме того, документ расширяет права доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Доноры будут обеспечиваться бесплатной диагностикой, медицинским обследованием, лечением и реабилитацией, а также оплатой проезда к месту забора костного мозга и обратно. Регистр заработал в России с 1 сентября 2022 года.